VIDEO – Cagliari-Juventus 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Juventus, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



LA RISCOSSA DI ZENGA – Cagliari-Juventus 2-0 nella trentasettesima giornata di Serie A. Il Cagliari ritrova la vittoria dopo otto partite a secco, ritrovando lo smalto perso da diverso tempo. La Juventus, forse appagata dopo la festa scudetto di domenica notte, si fa sorprendere dai rossoblù e Walter Zenga ottiene una gioia dopo quasi un mese. Dopo otto minuti sfonda Paolo Pancrazio Faragò sulla destra, il suo cross è lungo per gli attaccanti ma buono per Federico Mattiello, che rimette in mezzo e trova a centro area Luca Gagliano. Deviazione vincente della scelta a sorpresa di Zenga, attaccante classe 2000 della Primavera al debutto da titolare in Serie A (e alla seconda presenza). È splendido il raddoppio di Giovanni Simeone nel secondo minuto di recupero del primo tempo, su azione avviata ancora da Gagliano che serve il Cholito bravissimo a far rimbalzare bene il pallone e da fuori area infilare Gianluigi Buffon sul palo lontano. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.