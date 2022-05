VIDEO – Cagliari-Inter (Serie A), l’ultimo precedente: l’ex guida la rimonta!

In attesa di Cagliari-Inter di domani sera, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in Serie A all’Unipol Domus. Partita vinta per 1-3 dai nerazzurri grazie alle reti di Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Romelu Lukaku. Ecco il video.



ULTIMO PRECEDENTE – Il 13 dicembre 2020 allo stadio Unipol Domus va in scena Cagliari-Inter, ultimo precedente giocato in Serie A dalle due squadre in Sardegna. I nerazzurri passano in svantaggio grazie alla rete di Riccardo Sottil, ma verso il finale del secondo tempo arriva la rimonta guidata dal più classico dei gol dell’ex, ovvero quello di Nicolò Barella. A cui segue il gol vittoria di Danilo D’Ambrosio e – pochi minuti dopo – quello della tranquillità firmato da Romelu Lukaku.

CAGLIARI-INTER (SERIE A) 2020-2021: I GOL E GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – nel video del canale YouTube ufficiale del club nerazzurro – l’ultimo Cagliari-Inter giocato in Serie A allo stadio Unipol Domus e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera.