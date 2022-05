VIDEO – Cagliari-Inter dalla prospettiva del Fantacalcio: un nerazzurro divide

Cagliari-Inter è una delle dieci partite di questa giornata di Serie A. La Redazione di Sky Sport in ottica Fantacalcio è divisa sull’utilizzo di un calciatore nerazzurro nello specifico. Di seguito il video di un estratto dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24

DUBBIO IN ATTACCO – La 37ª giornata di Serie A si apre oggi con gli anticipi pomeridiani. Il posticipo serale sarà Cagliari-Inter (vedi informazioni). Nel corso dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24, la Redazione di Sky Sport – composta da Mario Giunta in studio con Stefano De Grandis e Davide Polizzi, più Valerio “Fayna” Spinella in collegamento – ha dato i consueti consigli della vigilia. Stavolta, per quanto riguarda la partita dell’Inter, i consigli nerazzurri sono divisivi. C’è chi consiglia Joaquin Correa in attacco e chi no. Chi avrà ragione? Su questa giornata fantacalcistica si è espressa anche la Redazione di Inter-News.it (vedi articolo).

