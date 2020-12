VIDEO – Cagliari-Inter 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Inter, anticipo mattutino dell'undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



RISCATTO DOPO L’UMILIAZIONE – Cagliari-Inter 1-3 nell’anticipo mattutino dell’undicesima giornata di Serie A. L’Inter lancia un messaggio dopo l’uscita dalla Champions League. I nerazzurri vincono 1-3 in casa del Cagliari, rimontando quando Antonio Conte passa a quattro al 72’. Primo tempo con quattro parate decisive di Alessio Cragno, una strepitosa su colpo di testa a botta sicura di Alexis Sanchez. In mezzo anche un salvataggio di Sebastian Walukiewicz su Christian Eriksen, tornato titolare. Poi, al 44’, al primo tiro in porta il Cagliari segna con Riccardo Sottil, che ha due tentativi e sul secondo di sinistro infila Samir Handanovic per l’ennesima volta fermo a guardare il tiro. Nella ripresa i nerazzurri non reagiscono immediatamente, ma solo quando il tecnico toglie Alessandro Bastoni per Lautaro Martinez. Al 77’ corner respinto da Cragno, Nicolò Barella si coordina alla perfezione e con uno splendido destro al volo segna il più classico dei gol dell’ex. Sette minuti dopo Danilo D’Ambrosio, appena entrato per l’infortunato Achraf Hakimi (subentrato a sua volta a Ivan Perisic all’intervallo), firma il sorpasso al primo pallone toccato, di testa da due passi su cross di Barella. Il Cagliari, passato al 5-3-2 sull’1-0, si riversa in avanti ma Alberto Cerri all’89’ fallisce il pareggio da due passi. Nel quarto minuto di recupero contropiede con Cragno a centrocampo, Lukaku lo salta e va a segnare a porta vuota. L’Inter trova la quarta vittoria consecutiva in campionato, e grazie al 2-2 del Milan col Parma va a -3 dal vertice. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.