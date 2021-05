VIDEO – Cagliari-Genoa 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Genoa, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



UN GOL PER DECIDERE – Cagliari-Genoa 0-1 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Il Cagliari aveva già conquistato la salvezza domenica scorsa, sconfitta indolore dopo i festeggiamenti per l’impresa. In avvio subito un palo colpito di testa da Joao Pedro, mentre Alberto Cerri non arriva in tempo su cross da destra e prende in pieno il portiere ospite Alberto Paleari. La partita di Radja Nainggolan dura dieci minuti, poi per un problema fisico lascia il posto ad Alfred Duncan. Al quarto d’ora filtrante per Eldor Shomurodov, tenuto in posizione regolare da Andrea Carboni, l’uzbeko si lancia verso la porta e scavalca Alessio Cragno in pallonetto per l’unica rete del match. Nella ripresa Davide Ballardini manda in campo Yayah Kallon, classe 2001 all’esordio da professionista che fa pure gol ma è in fuorigioco. Gabriele Zappa va a un passo dall’1-1, glielo nega sulla linea Cristian Zapata: sarebbe stato il primo centro in Serie A. Nel finale espulso Valon Behrami per doppia ammonizione, il secondo giallo per un fallo sul rientrante Riccardo Sottil. Ma il Cagliari non sfrutta la superiorità numerica conclusiva e finisce 0-1. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.