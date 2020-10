VIDEO – Cagliari-Crotone 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Riccardo Sottil Cagliari-Crotone

Cagliari-Crotone, anticipo mattutino della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



CINQUE GOL NEL PRIMO TEMPO – Cagliari-Crotone 4-2 nell’anticipo mattutino della quinta giornata di Serie A. Sette giorni dopo la rimonta al Torino il Cagliari fa lo stesso anche col Crotone. I sardi vanno sotto, rimontano, si fanno riprendere ma poi conquistano i tre punti, con un primo tempo scintillante. Il Cagliari inizia meglio, ma le prime occasioni sono del Crotone. I calabresi passano al 21’: apertura sulla sinistra per Arkadiusz Reca, cross basso e Junior Messias batte a rete col sinistro. Dura solo quattro minuti il vantaggio ospite: splendida punizione di Charalampos Lykogiannis da venticinque metri, imprendibile per Alex Cordaz. Ottima anche la giocata del 2-1, al 35’: imbucata di Diego Godin, Joao Pedro manda nello spazio Giovanni Simeone e il Cholito ribalta il risultato. Le emozioni non sono finite: al 43’, sugli sviluppi di una rimessa laterale, Godin rinvia corto di testa al limite e Salvatore Molina con un gran tiro al volo pareggia. Altri due minuti e nuovo gol del Cagliari, sull’ultimo pallone di un primo tempo incredibile cross di Gabriele Zappa e colpo di testa di Riccardo Sottil. La ripresa inizia col Crotone che resta in dieci, perché l’ex Luca Cigarini già ammonito falcia Joao Pedro e viene espulso. A sei minuti dal termine angolo da sinistra, il subentrato Leonardo Pavoletti di testa impegna Cordaz e Joao Pedro segna sulla respinta. L’assistente inizialmente segnala fuorigioco, ma lo tiene in gioco Andrea Rispoli: il VAR assegna il 4-2 e la partita di fatto si chiude lì. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.