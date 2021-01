VIDEO – Cagliari-Benevento 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Filippo Inzaghi Benevento

Cagliari-Benevento, anticipo mattutino della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



ANCORA KO – Cagliari-Benevento 1-2 nell’anticipo mattutino della sedicesima giornata di Serie A. Il Cagliari prosegue nel suo pessimo momento e ora la zona retrocessione è distante soli due punti. Non basta l’esordio di Radja Nainggolan, subito titolare e quasi in gol da centrocampo: Lorenzo Montipò salva e manda in corner. Dall’angolo seguente colpo di testa di Leonardo Pavoletti corretto in rete da Joao Pedro, che sfiora quanto basta per prendersi la marcatura. 1-0 al 20′ ma i rossoblù non costruiscono sul vantaggio, tenendo gli ospiti in partita. Al 41′ gran lancio di Pasquale Schiattarella e il principale ex di giornata, Marco Sau, trafigge Alessio Cragno con una bella conclusione. È proprio un sardo a condannare il Cagliari, perché i padroni di casa vanno in tilt dopo il gol di Sau e tre minuti dopo sono già sotto: cross da destra e colpo di testa di Alessandro Tuia a capovolgere il risultato. Per il difensore è il suo primo centro in Serie A. Nella ripresa il Cagliari, senza vittorie da due mesi, non riesce a ritrovare il pareggio. E nel finale Nahitan Nandez applaude l’arbitro dopo un ammonizione, beccandosi l’inevitabile rosso. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.