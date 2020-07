VIDEO – Cagliari-Atalanta 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Cagliari-Atalanta, match della trentesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Cagliari-Atalanta 0-1 nella trentesima giornata di Serie A. Ottava vittoria consecutiva in campionato per l’Atalanta, che continua a riscrivere i suoi record e va a -1 dall’Inter terza. I bergamaschi, che fanno grande turnover, devono ringraziare una delle regole più assurde inserite dall’IFAB, che annulla uno splendido gol di Giovanni Simeone per un rimpallo fortuito sulla mano attaccata al corpo dell’argentino. È un durissimo colpo per il Cagliari, che poi rischia con un palo di Luis Fernando Muriel, mentre su capovolgimento di fronte Simeone incrocia e manda di un soffio a lato. Al 27′ fallo di Andrea Carboni su Ruslan Malinovskyi e rigore, con annessa espulsione del difensore classe 2001 (secondo giallo). Dal dischetto Muriel spiazza Alessio Cragno, per il gol che decide la partita. Ancora un palo per l’Atalanta nella ripresa, con un colpo di testa di Hans Hateboer sul palo e Fabio Pisacane che spazza sulla linea. Primo KO interno per Walter Zenga. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.