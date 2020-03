VIDEO – Buon compleanno Samuel, il “muro” del Triplete compie 42 anni

Oggi è il compleanno di Walter Samuel, il “muro” dell’Inter vincitrice di quasi tutti i trofei esistenti al mondo: l’ex difensore argentino compie 42 anni

VIDEO – Oggi è il compleanno di uno dei difensori migliori di sempre che hanno vestito la maglia dell’Inter, Walter Samuel. Lo chiamavano “the wall”, il muro in quanto quando il centrale albiceleste era in campo nella squadra di Roberto Mancini prima e José Mourinho poi, superarlo diventava un’impresa per qualsiasi giocatore avversario. L’ex difensore argentino compie oggi 42 anni e lo ricordare con questo filmato che ripercorre i suoi migliori momento in campo con indosso la maglia nerazzurra, quella che vinse il leggendario Triplete.