VIDEO – Buon compleanno Inter: “L’importante Ã¨ che tu sia dei nostri”

VIDEO – Buon compleanno Inter: “L’importante è che tu sia dei nostri”

Condividi questo articolo

Buon compleanno Inter! Oggi ben 112 anni di storia da quel lontano 9 marzo 1908 presso il ristorante “L’Orologio” di Milano. Oggi è anche la festa di tutti i tifosi nerazzurri, che il club attraverso un video ha voluto festeggiare con un video particolare: “Ti ricordi quando hai cominciato ad essere dei nostri?”.

BUON COMPLEANNO INTER – Tanti auguri Inter, e a tutti i tifosi nerazzurri! La società attraverso un video pubblicato nei canali social, ha voluto festeggiare i 112 anni del club con una clip dedicata principalmente ai tifosi: “Non importa quando tu sia nato. O dove. Non importa quante partite tu abbia visto. Da dove le guardi. E in compagnia di chi. Non importa se il tuo primo ricordo è un sorriso, oppure una lacrima. Non importa se siamo dappertutto nella tua vita. O soltanto nel tuo cuore, l’importante è che tu sia dei nostri dalla nascita”.