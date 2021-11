VIDEO – Buon compleanno Dimarco! Ecco la sua storia all’Inter

Dimarco oggi compie ventiquattro anni. L’esterno mancino ha vestito la maglia dell’Inter per la prima volta all’età di 7 anni! Ecco la sua storia nerazzurra in un video. I migliori auguri da parte dai tifosi e da tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – Tanti auguri di buon compleanno a Federico Dimarco! Nato a Milano il 10 novembre 1997, l’esterno mancino oggi compie ventiquattro anni. In nerazzurri sin dall’età di 7 anni, ha giocato in tutte le giovanili fino ad arrivare in prima squadra. Esperienze in prestito ad Ascoli, Empoli, Sion, Parma e Verona prima del suo ritorno in questa stagione, dove si sta consacrando definitivamente.

Nel giorno del sue ventiquattresimo compleanno, la sua storia nerazzurra in un video pubblicato dall’account YouTube ufficiale del club.