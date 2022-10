VIDEO – Brozovic verso il recupero ma l’Inter tenta l’impresa senza

Marcelo Brozovic non sarà tra i protagonisti di Inter-Viktoria Plzen. La squadra nerazzurra tenterà l’impresa di passare il turno con una giornata di anticipo senza il centrocampista croato, che si prepara per il prossimo impegno in calendario. Il rientro è ormai vicino. Di seguito il servizio del collega Matteo Barzaghi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

