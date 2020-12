VIDEO – Brozovic fissa il poker Inter contro l’Udinese con un eurogol

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 dicembre 2015. La fase difensiva dell’Udinese è da film horror, e in Friuli passano i nerazzurri con un rotondo 0-4. Sontuoso il gol finale di Brozovic.

POKER – Il 12 dicembre 2015 in casa dell’Udinese va in scena un autentico film horror, che l’Inter si gusta fino in fondo. Prima della chicca finale di Marcelo Brozovic, le tre reti nerazzurre nascono da errori marchiani della difesa bianconera. Al 23′ Mauro Icardi si avventa su un disimpegno lento della retroguardia sulla trequarti, e trafigge Orestis Karnezis con un diagonale destro. Al 31′ Maurizio Domizzi si produce in un rinvio che presto diventa goffo, e lascia il pallone lì per Stevan Jovetic. Il montenegrino ruba palla e supera il portiere con un pallonetto dolce ravvicinato. Nella ripresa, stesso copione: Udinese confusa nell’uscita palla dalla difesa, Icardi è il più rapace di tutti e trova lo 0-3 con una botta di destro da posizione defilata. All’87’ gloria anche per Brozovic, che riceve palla larghissimo sulla sinistra, si accentra e scocca un meraviglioso destro a giro per lo 0-4 finale. Nel video dal canale ufficiale YouTubedella Lega Serie A tutti gli highlightsdella gara.