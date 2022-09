VIDEO – Brozovic protagonista di Inter-Roma lo scorso anno: che gol!

Marcelo Brozovic non giocherà ufficialmente Inter-Roma per squalifica, ma anche per il suo infortunio rimediato con la nazionale. Il numero 77 nerazzurro timbrò il cartellino nel match dello scorso anno contro i giallorossi. La sfida terminò 3-1, e il croato realizzò il gol del 2-0, su assist di un connazionale, Ivan Perisic. L’Inter ricorda quella prodezza con un video sul proprio canale YouTube.

GOL DA CINETECA – Così si può definire il gol di Marcelo Brozovic in Inter-Roma dell’aprile scorso. Il croato non segna tantissimo, ma le sue marcature sono sempre memorabili. La partita terminò con il punteggio di 3-1 per i nerazzurri: ad aprire le danze fu Denzel Dumfries dopo una bellissima azione corale della squadra di Simone Inzaghi. Fu proprio il croato a realizzare il raddoppio, con un grandissimo goal che anche l’Inter ha deciso di omaggiare con un video pubblicato sul proprio canale Youtube. Il tris arrivò nel secondo tempo, con il colpo di testa vincente di Lautaro Martinez. Il gol della bandiera giallorossa lo segnò Mkhitaryan, che domani affronterà per la prima volta la Roma da ex della sfida.

Ecco il gol del numero 77 nerazzurro, realizzato su assist di Ivan Perisic.