VIDEO – Brescia-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Udinese, match della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



ESORDIO CON FREGATURA – Brescia-Udinese 1-1 nella ventitreesima giornata di Serie A. Succede tutto nel finale al Rigamonti, con debutto amaro per Diego Lopez alla guida del Brescia, dopo l’esonero di Eugenio Corini in settimana. Si parte con rigore per l’Udinese, ma l’intervento di Dimitri Bisoli è di faccia e non di braccio. Il VAR, così, scagiona il centrocampista e mostra l’errore all’arbitro Marco Piccinini. È proprio Bisoli, all’81’, ad aprire le marcature sfruttando una clamorosa indecisione fra William Troost-Ekong e Sébastien De Maio, che non si intendono e lasciano lì il pallone per il destro a incrociare sul primo palo. L’Udinese, che aveva avuto le migliori occasioni, non molla e nel terzo dei cinque minuti di recupero pareggia, con un tiro-cross di Rodrigo de Paul sul quale stavolta Jesse Joronen non riesce a intervenire. Punto che serve soprattutto ai friulani, che interrompono una serie di tre sconfitte di fila. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.