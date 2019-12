VIDEO – Brescia-Sassuolo 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Brescia-Sassuolo, recupero della settima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



FESTA IN TRASFERTA – Brescia-Sassuolo 0-2 nel recupero della settima giornata di Serie A. Il Sassuolo supera il Brescia e prosegue la sua serie di quattro risultati utili consecutivi. Al Rigamonti i neroverdi vincono l’incontro che si sarebbe dovuto giocare il 4 ottobre, rinviato per la morte di Giorgio Squinzi avvenuta due giorni prima. Al 25’ un rimpallo sulla trequarti favorisce Domenico Berardi che di prima serve Hamed Junior Traoré sulla destra, conclusione potente ed Enrico Alfonso è battuto sul suo palo. Posizione regolare dell’ivoriano, premiata la scelta di Roberto De Zerbi di schierarlo titolare. Il Brescia prova a reagire, ma si ferma a un gol annullato a Mario Balotelli per fuorigioco. Nella ripresa lo stesso numero 45 sfiora il pari di testa, spedendo a lato, mentre Gianluca Pegolo mantiene ancora la porta inviolata. Al 71’ Rogério, tornato titolare dopo quattro mesi, serve Francesco Caputo che si gira su Sandro Tonali e calcia sul primo palo, Alfonso ancora sorpreso e la palla entra. Ottavo gol dell’attaccante e tre punti in tasca per il Sassuolo, che sale all’undicesimo posto. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.