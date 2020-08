VIDEO – Brescia-Sampdoria 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Sampdoria, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



PAREGGIO E RITIRO – Brescia-Sampdoria 1-1 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Finisce in parità la partita fra due squadre senza più obiettivi. Dopo un quarto d’ora tiro di Ronaldo Vieira che l’ex Daniele Gastaldello, all’ultima in carriera, respinge col braccio. L’arbitro non si accorge di nulla, il VAR lo richiama e il rigore è evidente, ma Fabio Quagliarella calcia a lato. Brescia vicino al vantaggio, con un sinistro da fuori di Jaromir Zmrhal che Wladimiro Falcone manda sul palo. La Sampdoria passa al 41′, con un tiro di Mehdi Léris che trova la deviazione decisiva ancora di Gastaldello (ritiro sfortunatissimo per lui…) e spiazza Lorenzo Andrenacci. A inizio ripresa Florian Ayé steso in area da Falcone, calcio di rigore stavolta per il Brescia. Dal dischetto non va il francese, a zero gol in Serie A, ma Ernesto Torregrossa che pareggia, 1-1 al 49′. Il risultato non cambia più, con un altro palo di Zmrhal stavolta di testa e l’espulsione nel recupero di Kristoffer Askildsen per doppia ammonizione. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.