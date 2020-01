VIDEO â€“ Brescia-Milan 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

VIDEO – Brescia-Milan 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Milan, anticipo della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



QUANTA FORTUNA! – Brescia-Milan 0-1 nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Milan continua la rimonta Europa. I rossoneri passano anche in casa del Brescia e vincono la quarta partita consecutiva fra campionato e Coppa Italia. Primo tempo dove le squadre si equivalgono, con Zlatan Ibrahimovic che impegna Jesse Joronen complice anche una deviazione e al 40′, dopo una bella parata di Gianluigi Donnarumma su Florian Ayé, ha la palla gol migliore della frazione, con una girata a lato di pochissimo. Dopo l’intervallo però è tutt’altro Brescia, con una serie infinita di occasioni mancate di un soffio. Donnarumma è miracoloso due volte, mentre Ernesto Torregrossa in rovesciata sfiora il palo alla destra del portiere rossonero, che fa un grande intervento pure sull’attaccante. Con l’inerzia totalmente a favore delle Rondinelle il Milan trova però l’episodio per vincerla, al 71′ Ibrahimovic crossa da destra per Samu Castillejo, Jhon Chancellor da terra prova a rinviare ma tocca corto e favorisce Ante Rebic, subentrato a uno spento Rafael Leao, che trova il varco giusto sotto le gambe di Stefano Sabelli. Terzo gol in cinque giorni del croato dopo i due, anch’essi decisivi, all’Udinese. Donnarumma salva ancora il risultato, stavolta su Emanuele Ndoj, ma il finale è più tranquillo con un’incredibile traversa di Theo Hernandez. Milan che scavalca il Cagliari in attesa delle altre partite: è sesto. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.