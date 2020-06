VIDEO – Brescia-Genoa 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-Genoa, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



PARI DI RIGORE – Brescia-Genoa 2-2 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Pareggio che non serve granché, forse di più al Genoa che quantomeno stacca il Lecce ora terzultimo da solo. Il Brescia si illude in avvio, con due gol in fotocopia nello spazio di tre minuti. Al 10′ traversone di Stefano Sabelli che trova a centro area Alfredo Donnarumma, girata dell’attaccante e punteggio sbloccato. Mattia Perin raccoglie la palla in fondo alla rete anche su situazione molto simile: Sabelli crossa ancora, Birkir Bjarnason prolunga e Alessandro Semprini, professione difensore, si ritrova nell’area piccola per spingere in rete. Il Genoa trova un rigore discusso che Iago Falque trasforma al 38′, contrasto fra Andrea Papetti e Cristian Romero giudicato da rigore dall’arbitro. Non ci sono invece dubbi sul secondo penalty del pomeriggio, per un palese tocco di braccio di Daniele Dessena a seguito di angolo. Qui a battere è Andrea Pinamonti, che supera Jesse Joronen nonostante il portiere finlandese intuisca e tocchi. Brescia che non accorcia sulla quartultima ed è a un passo dalla retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Brescia-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.