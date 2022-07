VIDEO – Bremer verso l’Inter: si chiude! Il Milan vira sul suo alter ego inglese

Gleison Bremer vuole l’Inter. E avrà l’Inter. Il derby di mercato per il difensore brasiliano sembra ormai potersi concludere a tinte nerazzurre (Juventus permettendo, ndr). Anche per questo il Milan in difesa ha già virato su un nuovo obiettivo, inglese, con caratteristiche simili. Di seguito il video con il servizio della collega Silvia Vallini per Sky Sport

