VIDEO – Bremer-Inter e il fattore tempo: Torino, Juventus e Skriniar interessati

Gleison Bremer è da sempre il principale obiettivo dell’Inter in difesa. E i tempi adesso sono finalmente maturi per completare l’operazione con il Torino. La minaccia rappresentata dalla Juventus e i tempi più lunghi per la cessione di Milan Skriniar sbloccheranno l’affare a priori. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

