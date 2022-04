VIDEO – Bremer e il prezzo del Torino, Cairo in dribbling sui piani dell’Inter

Bremer è il difensore centrale più conteso della Serie A e il Torino si è già arreso, sapendo di perderlo in estate. Il Presidente Cairo spera sempre nell’asta di mercato internazionale, così da non dover accettare proposte più basse di quelle attese. A partire da quella dell’Inter. Di seguito il video con le dichiarazioni di Cairo al termine dell’Assemblea di Lega Serie A

ASTA PER BREMER – L’Inter è pronta a regalarsi Gleison Bremer per la difesa della prossima stagione. Anche se ancora c’è da capire il suo inserimento nella rosa nerazzurra sulla base del “modello” Lucio (vedi focus). Chi è già consapevole di fare un’importante plusvalenza in estate è il Presidente granata Urbano Cairo, che nel frattempo dribbla le voci sull’Inter. Ma soprattutto la domanda sul prezzo di mercato fatto dal Torino (vedi trascrizione). Il valore di Bremer è aumentato notevolmente in questa stagione ma al momento non si parla di asta di mercato. L’obiettivo – legittimo – di Cairo è noto. Cosa farà l’Inter? L’operazione di mercato con Cairo non si preannuncia in discesa…

