VIDEO – Branca fa gol su assist in rovesciata, l’Inter si impone sul Verona

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 marzo 1997. Branca entra in campo dopo che il Verona era passato in vantaggio, e sfruttando un insolito assist in rovesciata del compagno di reparto Ganz propizia il successo.

LA TESTA VINCENTE – Ventitré anni fa l’Inter batteva 2-1 il Verona nella venticinquesima giornata di Serie A 1996-1997. Al Meazza arriva l’ultima in classifica, e dopo mezz’ora sblocca la situazione Maurizio Ganz di testa. Un’altra incornata, di Filippo Maniero, nel giro di due minuti riporta però il punteggio in parità. Tutto da rifare per i nerazzurri, con Roy Hodgson che all’intervallo decide di cambiare. Al rientro in campo nei nerazzurri c’è Marco Branca, inserito al posto di Ivan Zamorano: l’attaccante di Grosseto al 57′ si catapulta su una rovesciata di Ganz e di testa batte Matteo Guardalben, firmando il 2-1. Il gol di Branca è da tre punti e pesantissimo, perché nessuna delle prime cinque vince e quindi l’Inter guadagna punti su tutte, portandosi al terzo posto a -2 dal Parma secondo e sconfitto a Firenze per 1-0, mentre pareggiano la Juventus capolista e le sorpassate Sampdoria e Bologna. Di seguito il video di Inter-Verona dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.