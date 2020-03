VIDEO – Branca colpisce dopo 5′, l’Inter vince il derby sul Milan capolista

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 10 marzo 1996. Branca, praticamente in una delle prime occasioni del match, sfrutta un errore della difesa del Milan e rende nerazzurro il derby.



PIEGATA LA CAPOLISTA – Ventiquattro anni fa l’Inter batteva 0-1 il Milan nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 1995-1996. Derby con i rossoneri in fuga, visto che stanno dominando la stagione, ma nella stracittadina non si passa. Dopo appena cinque minuti, sugli sviluppi di una punizione battuta da Felice Centofanti, un rimpallo libera Marco Branca solo in area di rigore: l’attaccante arrivato a campionato iniziato dalla Roma, con Marco Delvecchio a fare il percorso opposto, non perdona Sebastiano Rossi sul primo palo. Quello di Branca è l’unico gol di una partita non certo sensazionale, ma che la squadra di Roy Hodgson porta a casa mantenendo lo 0-1 sino al fischio finale. Per l’Inter si tratta del quinto successo consecutivo in campionato, che vale il sorpasso sulla Lazio al quinto posto. A fine stagione sarà raggiunto l’obiettivo della qualificazione in Coppa UEFA, anche se curiosamente solo grazie alla vittoria della Champions League da parte della Juventus. Di seguito il video di Milan-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.