VIDEO – Borja Valero: “Grazie a chi ha donato, si può ancora fare! Uniti”

Borja Valero ha mandato un messaggio attraverso il profilo Twitter dell’Inter. Il centrocampista spagnolo invita tutti a rimanere uniti in questo momento difficile. Di seguito le sue dichiarazioni

UNITI – Borja Valero rimane a casa e invita tutti a fare la stessa cosa aiutando chi è più in difficoltà: «Ciao ragazzi. Grazie a tutti quelli che hanno già donato sulla pagina Facebook dell’Inter. Vi voglio dire che è ancora aperto, qualsiasi donazione vogliate fare e vi ringrazio tantissimo per questo. L’unico modo per uscire da questo momento brutto che stiamo vivendo è rimanere uniti».