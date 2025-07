VIDEO – Bonny, la prima intervista con l’Inter: «Ho molta fame!»

Bonny si presenta da nuovo giocatore dell’Inter. Il centravanti francese ha realizzato la sua prima intervista in nerazzurro. Di seguito il video.

TERZO ACQUISTO – L’Inter ha accolto ufficialmente oggi Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese, su cui si è espresso l’ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, ha firmato in realtà ad inizio settimana, ma il comunicato del club interista è arrivato solamente nella mattinata di ieri. L’attaccante francese è approdato nel mondo Inter sulla base di una volontà piena e condivisa della società e dello staff tecnico nerazzurri. Le sue qualità tecniche, i suoi margini di crescita e le doti umane a lui riconosciute da parte di Cristian Chivu hanno favorito l’incrociarsi delle strade del francese e dei meneghini. Il suo arrivo sarà non solo utile per incrementare il tasso tecnico dell’attacco dell’Inter, ma anche funzionale a “stimolare” un Marcus Thuram apparso sempre più svogliato nelle sue ultime uscite in maglia nerazzurra. Con due competitor come Bonny e Francesco Pio Esposito, infatti, nulla sarà scontato per il francese. Questo il video della prima intervista di Bonny in nerazzurro.

BONNY SI PRESENTA ALL’INTER: IL VIDEO DELLA PRIMA INTERVISTA

Questo il video della prima intervista del francese come nuovo giocatore nerazzurro, ripreso dal canale YouTube del club milanese.