VIDEO – Bologna-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Verona, match della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



PUNTO CHE MUOVE – Bologna-Verona 1-1 nella seconda giornata di Serie A. Dopo nove gol subiti fra l’esordio in campionato il Verona quantomeno ferma le difficoltà difensive. L’Hellas potrebbe colpire subito il Bologna, con un cross da sinistra al 1′ sul quale si fionda Thomas Henry: deviazione sulla traversa e rimbalzo sulla linea. A segnare per primi sono i rossoblù, con palla messa dentro per Marko Arnautovic il cui tocco è vincente, 1-0 al 21′. Nell’esultanza l’ex Inter ribadisce come non cambierà squadra in questo mercato. Henry si prende la rivincita al 43′, con un colpo di testa sul quale stavolta nessuno può impedirgli di firmare il pareggio. Prima dell’intervallo protagonista Riccardo Orsolini, che si vede annullare un gol per leggerissimo fuorigioco e poi calcia quasi da centrocampo con Lorenzo Montipò fuori dai pali trovando quasi il bersaglio grosso. Lo stesso Orsolini, però, al 78′ entra con la gamba troppo alta su Martin Hongla: rosso diretto, Bologna in dieci per il finale di partita. Ma al Verona il pareggio va bene, e Gabriele Cioffi può così respirare dopo le prime voci di esonero.

Video con gli highlights di Bologna-Verona dal canale ufficiale YouTube del Verona.