VIDEO – Bologna-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sinisa Mihajlovic Bologna

Bologna-Verona, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



ASCESA BLOCCATA – Bologna-Verona 1-0 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Prova negativa del Verona, che ferma la sua rincorsa alle posizioni europee. Un lancio centrale pesca fuori tempo Federico Dimarco, Riccardo Orsolini controlla e calcia con la respinta di Marco Silvestri, che poi travolge Roberto Soriano sulla ribattuta: rigore. Dal dischetto va proprio Orsolini che spiazza il portiere avversario, Bologna avanti al 19′. Resta il gol partita, con l’Hellas che non fa granché per riprendersi anche se spreca alcune occasioni per pareggiare. Una grossa, soprattutto, ce l’ha Nikola Kalinic, e sarebbe stata la sua seconda marcatura di fila dopo quella al Crotone, ma liberato in posizione regolare calcia addosso a Lukasz Skorupski. Al posto del croato entra poi Samuel Di Carmine, che nel recupero gira un cross da sinistra sull’esterno della rete. Successo di fondamentale importanza per i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, che allontanano così la zona bassa della classifica. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.