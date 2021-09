VIDEO – Bologna-Verona 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Verona, posticipo della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



TRIONFO NEL FINALE – Bologna-Verona 1-0 nel posticipo della terza giornata di Serie A. Il Bologna non subisce gol per la seconda partita consecutiva e sale al quarto posto in classifica. Contro il Verona i rossoblù hanno due occasioni nel primo tempo, con i tiri da fuori di Mattias Svanberg a lato e di Roberto Soriano che scheggia il palo. Poco prima dell’intervallo è invece Giovanni Simeone a sfiorare il vantaggio, con un colpo di testa a lato. Lo stesso attaccante, alla prima da titolare con l’Hellas, a inizio ripresa manca lo 0-1 facendosi anticipare da Lukasz Skorupski. Lo 0-0 sembra possibile, finché a dodici minuti dalla fine un banale errore di Martin Hongla fa correre Marko Arnautovic, che incespica sul pallone ma riesce a tenerlo e servire al limite Svanberg, il cui tiro è vincente. Più Bologna che Verona nel finale, dopo un lungo recupero festa rossoblù completa: sabato sfideranno l’Inter a pari punti, sette.

Video con gli highlights di Bologna-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.