VIDEO – Bologna-Venezia 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Venezia, match della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Bologna-Venezia 0-1 nella tredicesima giornata di Serie A. Sette punti nelle ultime tre partite per il Venezia, che si sta tirando fuori alla grande dalla zona retrocessione. Il Bologna, spesso formidabile in casa, va subito vicino al gol con un colpo di testa alto di Adama Soumaoro su corner da sinistra. La squadra di Sinisa Mihajlovic però, rispetto al solito, non riesce a essere particolarmente incisiva. Spreca anche a inizio ripresa, con Arthur Theate che non trova la porta di testa con Sergio Romero uscito a vuoto. Al 61′ Gianluca Busio in mezzo a tre ha un rimpallo a favore e serve David Okereke, che anticipa Soumaoro e sblocca le marcature. Gol alla prima occasione per il Venezia, Bologna al tappeto. I rossoblù provano a trovare quantomeno il pareggio, ma Roberto Soriano spreca su un assist di Emanuel Vignato. Thomas Henry si divora il raddoppio, ma non pesa: il fischio finale arriva lo stesso.

Video con gli highlights di Bologna-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.