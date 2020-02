VIDEO – Bologna-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Bologna-Udinese, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SEMPRE ALL’ULTIMO – Bologna-Udinese 1-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Anche in emergenza assoluta il Bologna tira fuori il carattere. In un pomeriggio complicato, per le tante assenze, i rossoblù riprendono l’Udinese che pensava di aver trovato la prima vittoria del girone di ritorno. Primo tempo senza grossi spunti, ma al 33’ si sblocca: punizione da destra di Rodrigo de Paul e a centro area Stefano Okaka, lasciato inspiegabilmente solo, colpisce di testa e bissa il gol dell’andata. Poco dopo si fa male Ken Sema, infortunio muscolare per lui: lo sostituisce Marvin Zeegelaar. Nella ripresa il Bologna prova a cambiare l’inerzia, ma non ha grossi cambi dalla panchina. Anzi, Sinisa Mihajlovic come primo cambio mette Andri Baldursson, centrocampista islandese classe 2002 che fa peraltro un figurone. A un quarto d’ora cross basso dalla destra per Kevin Lasagna, con Ibrahima Mbaye bravissimo a fare la diagonale e contrastarlo al limite dell’area piccola. Un’ottima chance ce l’ha Riccardo Orsolini a dieci minuti dal termine, ma il suo sinistro termina di poco largo alla sinistra di Juan Musso. Nel secondo dei tre minuti di recupero cross di Takehiro Tomiyasu, Orsolini prova la rovesciata ma non ci riesce, la palla resta però buona per Rodrigo Palacio che controlla e pareggia. Doppio controllo VAR per la posizione dei due attaccanti, ma è tutto buono e il Bologna si salva. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.