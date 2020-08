VIDEO – Bologna-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Torino, match della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



PAREGGIO PER CHIUDERE – Bologna-Torino 1-1 nella trentottesima giornata di Serie A. Partita fra squadre che non avevano più molto da dire a questo campionato, non è da sorprendersi che sia finita pari. A colpire per primo è il Bologna, al 18′ assist di Roberto Soriano per Mattias Svanberg che arriva a rimorchio e non calcia nemmeno benissimo, ma Antonio Rosati è incerto e la palla finisce in rete. Il centrocampista svedese, dopo due anni in Italia, trova così il suo primo gol in Serie A. Il Torino riesce a pareggiare al 66′, e questa è una prodezza: lancio dell’ex Simone Verdi sulla destra per Simone Zaza, che colpisce alla perfezione e incrocia il pallone mandandolo nell’angolino basso alla destra di Lukasz Skorupski. Al termine della partita Moreno Longo, come già accaduto ieri al Cagliari con Walter Zenga, annuncia di aver chiuso la sua esperienza in granata. Al Torino, molto probabilmente, arriverà Marco Giampaolo. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.