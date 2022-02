VIDEO – Bologna-Spezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Spezia, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



RILANCIO AVVENUTO – Bologna-Spezia 2-1 nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Il Bologna non vinceva dal 22 dicembre, 0-3 nel derby emiliano col Sassuolo, e dopo quasi due mesi si riscatta. E sì che invece è lo Spezia, per la terza volta in campo di mercoledì sera, a partire meglio: Lukasz Skorupski deve fare subito un prodigio su gran sinistro di Daniele Verde. Poi però si accende Marko Arnautovic, con un tiro potentissimo sulla traversa. All’11’ ospiti avanti, cross da sinistra di Arkadiusz Reca e colpo di testa al limite dell’area piccola di Rey Manaj. Serata con soli gol di ex Inter, perché al 40′ pareggia proprio Arnautovic incrociando col sinistro su assist di Musa Barrow. Serve un check al VAR per convalidarlo, ma è 1-1. Nella ripresa fa tutto da solo Riccardo Orsolini, bravissimo fino al tiro col destro che termina fuori. All’84’ però il Bologna sorpassa lo Spezia e stavolta definitivamente: cross da sinistra, gran stacco ancora di Arnautovic e colpo di testa per la doppietta. L’austriaco non segnava dalla… gara d’andata, vinta 0-1 il 28 novembre, ed è ancora decisivo.

Video con gli highlights di Bologna-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.