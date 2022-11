VIDEO – Bologna-Sassuolo 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Sassuolo, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IL RILANCIO – Bologna-Sassuolo 3-0 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. A tre giorni dalla sconfitta per 6-1 contro l’Inter il Bologna riprende a marciare. Sassuolo vicino al gol al 17′, bel cross di Armand Laurienté sul secondo palo per Hamed Junior Traoré che in precario equilibrio manda a lato. Per mezz’ora meglio i neroverdi, poi Jhon Lucumì si trova libero sulla sinistra e crossa per Michel Aebischer che di punta anticipa Gian Marco Ferrari e firma il vantaggio. Da lì è dominio del Bologna, col Sassuolo colpito ancora al 50′: Roberto Soriano manda in porta Marko Arnautovic, saltato Andrea Consigli e gol a porta vuota. Alessio Dionisi manda in campo Domenico Berardi, che ci prova con un sinistro rasoterra senza però trovare lo specchio. Al 78′ splendido uno-due tra Lewis Ferguson e Nicolas Dominguez con perfetto destro a giro sotto la traversa dello scozzese: tris e partita chiusa. Quarta vittoria nelle ultime cinque per Thiago Motta.

Video con gli highlights di Bologna-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.