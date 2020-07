VIDEO – Bologna-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Sassuolo, match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



ANCORA UN TRIONFO – Bologna-Sassuolo 1-2 nella trentunesima giornata di Serie A. Terza vittoria consecutiva per il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato. Riportato sulla terra il Bologna dopo il successo del Meazza contro l’Inter, grazie a un gol per tempo nel derby emiliano. Al 41’ Domenico Berardi si ritrova, insolitamente, sul vertice sinistro dell’area a ricevere un cross dalla parte opposta, e dopo un dribbling fa gol con il destro. Il raddoppio arriva al 57’, su tiro di Grégoire Defrel respinto corto da Lukasz Skorupski la difesa non rinvia e Lukas Haraslin si inserisce fregando gli avversari. Non basta il “solito” gol di Musa Barrow al 91’, su cross dalla destra di Takehiro Tomiyasu nonostante il disperato tentativo di Mert Muldur di salvare sulla linea con la mano (comunque ammonito per averci provato). Per i neroverdi è un trionfo che vale l’ottavo posto in classifica. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.