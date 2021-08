VIDEO – Bologna-Salernitana 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Salernitana, anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IN DUE MINUTI – Bologna-Salernitana 3-2 nell’anticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A. Il Bologna va sotto due volte ma riesce a vincere ribaltando il risultato. Stefan Strandberg prende due gialli in un minuto, il secondo per un fallo di mano al limite, e lascia la Salernitana in dieci al 34′. Il Bologna però non ne approfitta e al 52′ non solo va sotto, ma è di nuovo in parità numerica. Su un corner Roberto Soriano sbraccia su Milan Djuric, il VAR se ne accorge e l’arbitro assegna rigore e secondo giallo al centrocampista. Dal dischetto trasforma Federico Bonazzoli. Tempo sette minuti per l’1-1, su corner di Nicola Sansone sul secondo palo colpisce di testa indisturbato Lorenzo De Silvestri e quando Vid Belec respinge la palla è già entrata. Fabrizio Castori manda dentro Simy ed è su una sua intuizione che Mamadou Coulibaly, con un bel sinistro a giro da dentro l’area, supera cinque avversari sulla linea di porta per il nuovo vantaggio della Salernitana. Non basta, perché al 75′ Marko Arnautovic si gira bene in area e pareggia con un tiro secco. Passano due minuti e De Silvestri realizza la sua prima doppietta in carriera, sempre su corner e di testa: 3-2. Nel finale espulso Jerdy Schouten per doppio giallo, ma è ininfluente. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.