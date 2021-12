VIDEO – Bologna-Roma 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Roma, anticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



ANCORA KO – Bologna-Roma 1-0 nell’anticipo pomeridiano della quindicesima giornata di Serie A. A tre giorni dalla sfida contro l’Inter, da ex, José Mourinho perde la partita e i pezzi. Su un bel cross dalla destra di Rick Karsdorp potrebbe segnare Tammy Abraham, ma il suo colpo di testa finisce a lato pur essendo solissimo. L’attaccante della Roma, ammonito nel recupero del primo tempo, era diffidato e salterà i nerazzurri. Al 35′ passa il Bologna, con un bel destro da fuori di Mattias Svanberg. Poi diventa protagonista Lukasz Skorupski, un ex, decisivo prima dell’intervallo su un pallonetto di coscia di Abraham e dopo su un destro di Henrikh Mkhitaryan. Nel frattempo la Roma perde anche Stephan El Shaarawy, per un infortunio (vedi articolo). Skorupski para tutto e il risultato non cambia più, ma Karsdorp al 92′ si fa ammonire: anche lui diffidato, sarà squalificato per l’Inter. Bologna che sale all’ottavo posto, per la Roma è già la sesta sconfitta in quindici giornate.

Video con gli highlights di Bologna-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.