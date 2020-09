VIDEO – Bologna-Parma 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Rodrigo Palacio Bologna-Parma

Bologna-Parma, posticipo della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IL POKER DEL RILANCIO – Bologna-Parma 4-1 nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Il Bologna riscatta il KO dell’esordio contro il Milan e travolge un Parma in forte difficoltà a livello di organico. Un quarto d’ora e il risultato si sblocca: angolo da sinistra, palla spizzata sul secondo palo e Roberto Soriano mette dentro, con Luigi Sepe che respinge oltre la linea. Lo stesso centrocampista fa doppietta al 30′, con un bel tiro dal limite leggermente sporcato da Bruno Alves per mandarlo all’angolino. Non c’è partita, il Parma crolla e a inizio ripresa becca anche la terza rete. Ancora Soriano protagonista al 56′, con una discesa palla al piede e assist per il liberissimo Andreas Skov Olsen, che sfrutta un buco centrale e piazza facilmente il 3-0. Un errore in uscita regala palla a Gaston Brugman, che serve Hernani per il gol della bandiera al 67′. Nel primo minuto di recupero la squadra di Sinisa Mihajlovic trova il poker, con una botta fortissima di Rodrigo Palacio. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.