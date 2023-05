VIDEO – Bologna-Napoli 2-2, Serie A, gol e highlights della partita

Bologna-Napoli, partita della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara



PARI E GOL − Bologna e Napoli non hanno più da chiedere nulla al campionato. Gli azzurri scudettati vogliono concludere al meglio in trasferta, stessa cosa i felsinei di Thiago Motta in casa. Osimhen sblocca dopo appena 14′ sfruttando il clamoroso errore di Skorupski, che lascia il pallone sulla sua area di rigore permettendo al nigeriano di marcare l’1-0. La reazione dei padroni di casa arriva con il solito Arnautovic, che ad inizio ripresa si divora l’1-1. Al 54′, il Napoli va sul 2-0: assist di Bereszynski che mette in porta il nigeriano. Il diagonale di destro non lascia scampo a Skorupski. Sembra finita ma il Bologna ci crede: al 62′ la squadra di Thiago Motta accorcia le distanze con Ferguson che insacca in mischia. Il gol del definitivo 2-2 arriva all’84’: De Silvestri insacca da corner su assist di Sansone. Napoli sempre primo a quota 87. Bologna undicesimo a quota 51.