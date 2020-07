VIDEO – Bologna-Napoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Napoli, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



DUE GOL BUONI, DUE NO – Bologna-Napoli 1-1 nella trentatreesima giornata di Serie A. Secondo pareggio consecutivo per il Napoli, che ormai ha questo finale di campionato solo per preparare la Champions League. Gennaro Gattuso fa ampio turnover ma passa quasi subito, al 7′ angolo di Matteo Politano e stacco imperioso di testa di Kostas Manolas. Primo gol annullato al Bologna: cross di Nicolas Dominguez, da due passi mette in rete Ibrahima Mbaye ma è di pochissimo in fuorigioco, assistente e VAR annullano. Hirving Lozano nella ripresa fa una splendida giocata, ma il suo destro potente va solo vicino all’incrocio. Al 67′ filtrante di Roberto Soriano per Rodrigo Palacio che incrocia, l’assistente dà gol ma il VAR annulla pure qui. Pareggio rinviato a dieci minuti dal termine, quando dalla destra Musa Barrow piazza col sinistro e trova l’1-1. In chiusura un diagonale di Palacio va a un soffio dal palo, che prende in pieno recupero Danilo Larangeira con uno splendido destro. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.