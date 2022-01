VIDEO – Bologna-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Napoli, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IL RILANCIATO – Bologna-Napoli 0-2 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Hirving Lozano, quattro giorni dopo l’espulsione in Coppa Italia contro la Fiorentina, si riprende con una doppietta e porta il Napoli a -2 dal Milan. Il messicano ha subito la chance per colpire, controlla bene di petto ma Lukasz Skorupski mura il suo mancino. Al 20′ però fa centro, quando Eljif Elmas crossa da sinistra e un velo di Dries Mertens gli permette di colpire dall’altezza del dischetto. Vicino al gol anche Fabian Ruiz, con un sinistro dai venti metri sul palo. Nella ripresa continua a essere un monologo del Napoli, col Bologna non pervenuto. Al 47′ grande azione, Fabian Ruiz crossa sul secondo palo per Lozano che controlla saltando Skorupski e mette in rete a porta vuota per la sua doppietta. Poi Luciano Spalletti rimanda in campo Victor Osimhen, al rientro due mesi dopo lo scontro di gioco contro l’Inter. Potrebbe anche segnare, ma in precario equilibrio col destro calcia a lato. Nel finale punizione di Mattias Svanberg sul palo.

