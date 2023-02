VIDEO – Bologna-Monza 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Monza, match della ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Bologna-Monza 0-1 nella ventiduesima giornata di Serie A. Il Monza continua la sua gran striscia positiva che lo ha reso imbattuto finora nel 2023. Al 25′ gran giocata di Andrea Petagna in area, non riesce a tirare ma il rimpallo favorisce Giulio Donati che segna. Nel secondo tempo il Bologna ci prova per trovare il pareggio, al 52′ punizione battuta al limite per Riccardo Orsolini ma tiro debole e Michele Di Gregorio para. All’ora di gioco Gianluca Caprari ci prova quasi da centrocampo, palla alta non di tantissimo. Orsolini fa meglio al 72′ con un bel sinistro dai sedici metri, non inquadra la porta di poco. Ancora da lontano il Monza: Nicolò Rovella da trenta metri e Lukasz Skorupski deve impegnarsi per evitare lo 0-2. Entra anche Marko Arnautovic, assente per infortunio al 4 gennaio, ma si fa notare solo per il giallo che gli porterà la squalifica e rientro da ex contro l’Inter. Al termine del sesto e ultimo minuto di recupero mischia in area, Di Gregorio salva e il Monza festeggia.

Video con gli highlights di Bologna-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.