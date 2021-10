VIDEO – Bologna-Milan 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Milan, anticipo della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



CROLLATI NEL FINALE – Bologna-Milan 2-4 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. Servono due uomini in più al Milan per trovare i tre punti che, in attesa di Roma-Napoli, valgono il primato. Rossoneri fortunati al 16′, quando su tiro di Rafael Leao una deviazione di Gary Medel manda in tilt il colpevole Lukasz Skorupski, sorpreso sul suo palo per lo 0-1. Quattro minuti dopo, su palla destinata al portiere del Bologna, un’ingenua trattenuta di Adama Soumaoro su Rade Krunic è punita col rosso diretto: decisione più che discutibile dell’arbitro Paolo Valeri, non c’era il possesso di palla. Su palla mal gestita da Skorupski e dalla difesa del Bologna arriva il raddoppio del Milan, al 35′ con un destro di Davide Calabria che supera ben cinque uomini sulla linea di porta. Tutto cambia a inizio ripresa: Zlatan Ibrahimovic al 49′ infila la sua porta sul primo palo a seguito di un corner, autogol. Passano tre minuti e Roberto Soriano manda in porta Musa Barrow, che firma l’incredibile 2-2. L’autore dell’assist, subito dopo, commette un fallaccio su Fodé Ballo-Touré: l’arbitro al VAR vede l’intervento sulla caviglia, altro rosso. Bologna in nove che, con molta buona volontà, prova a reggere sulle avanzate del Milan. Ha pure l’incredibile chance del 3-2, ma Marko Arnautovic è murato da Ciprian Tatarusanu al momento del tiro. All’84’ i felsinei crollano, con un sinistro di Ismael Bennacer su cross respinto proprio nella sua posizione al limite. E al 90′ Ibrahimovic piazza il destro vincente dai venti metri riscattandosi dopo l’autogol.

Video con gli highlights di Bologna-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.