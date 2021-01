VIDEO – Bologna-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Milan, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2



ANCORA RIGORI – Bologna-Milan 1-2 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Il Milan conquista i rigori numero tredici e quattordici in appena venti partite e torna a vincere dopo due KO di fila. Dopo un quarto d’ora punizione di Theo Hernandez che quasi sorprende Lukasz Skorupski, col portiere polacco che salva deviando sulla traversa. A metà primo tempo Mitchell Dijks trattiene Rafael Leao che cade: l’arbitro dà il primo rigore del pomeriggio. Zlatan Ibrahimovic se lo fa parare da Skorupski, ma sulla ribattuta segna Ante Rebic: 0-1 al 26′. Il Bologna si divora due occasioni per andare al riposo ritrovando il pareggio, prima con un tiro troppo debole di Nicola Sansone e poi con uno spreco colossale di Nicolas Dominguez che conclude addosso a Gianluigi Donnarumma. A completare il momento horror dei rossoblù ci pensa Adama Soumaoro, che tocca con entrambe le mani un cross destinato sul fondo. È di nuovo rigore, stavolta tira Franck Kessié che raddoppia al 55′. Il nuovo entrato Andrea Poli, un ex, accorcia a dieci minuti dalla fine su cross di Andreas Skov Olsen. Il Milan arretra e rischia, ma nonostante un’uscita a vuoto di Donnarumma e un mancato intervento di Rodrigo Palacio nell’area piccola porta a casa il risultato. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.