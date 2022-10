VIDEO – Bologna-Lecce 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Lecce, match dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SBLOCCATI DEL TUTTO – Bologna-Lecce 2-0 nell’undicesima giornata di Serie A. Dopo aver battuto il Cagliari in Coppa Italia il Bologna si ripete anche in campionato, interrompendo un digiuno lungo un mese e mezzo. Dieci minuti e la follia la fa Valentin Gendrey, che si mette a palleggiare di testa e poi travolge Michel Aebischer mentre rinvia. L’arbitro, richiamato dal VAR, dà rigore che il rientrante Marko Arnautovic trasforma al 13′. Ventuno minuti dopo calcio d’angolo dalla destra, Lewis Ferguson anticipa nell’area piccola Morten Hjulmand e di testa firma il suo primo gol in Italia. Nella ripresa il Lecce prova a rimettersi in partita, ma il Bologna mantiene la porta inviolata ed evita guai nel finale. A dieci minuti dal termine grande azione in solitaria di Arnautovic, apertura a destra per Stefan Posch e Wladimiro Falcone gli nega il 3-0. Per Thiago Motta è la prima vittoria in Serie A da allenatore dei felsinei.

Video con gli highlights di Bologna-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.