VIDEO – Bologna-Lazio 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Lazio, anticipo mattutino della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



DISTRUTTI – Bologna-Lazio 3-0 nell’anticipo mattutino della settima giornata di Serie A. Altro che rischio esonero: Sinisa Mihajlovic e il Bologna si rilanciano alla grande. La Lazio, priva di Ciro Immobile, crolla a sette giorni dal derby e si crea problemi anche per la partita contro l’Inter dopo la sosta. Al 14′ Musa Barrow punta l’uomo, gran destro a giro sul palo lontano e rossoblù avanti con uno splendido gol del gambiano. Tre minuti dopo è lui stesso a battere un angolo sul secondo palo dove Arthur Theate sfrutta l’indecisione di Elseid Hysaj e di testa raddoppia. Secondo centro per il belga dopo quello nel 6-1 subito dall’Inter. La reazione della Lazio porta al solito gol mangiato da Vedat Muriqi, che da due passi tira addosso a Lukasz Skorupski. Il Bologna chiude la partita al 68′, con Aaron Hickey che rientra sul destro saltando Manuel Lazzari e calcia sul primo palo, con José Manuel Reina pessimo nel tentativo di parata. La Lazio si fa male da sola e a un quarto d’ora dalla fine resta pure in dieci. Francesco Acerbi, dopo aver chiesto un fallo, insulta più volte l’arbitro e si prende prima il giallo e poi il rosso diretto.

Video con gli highlights di Bologna-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.