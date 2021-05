VIDEO – Bologna-Juventus 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Juventus, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



OBIETTIVO RAGGIUNTO – Bologna-Juventus 1-4 nella trentottesima giornata di Serie A. La Juventus deve ringraziare il Verona, perché parteciperà alla prossima Champions League grazie al suicidio del Napoli. Con Cristiano Ronaldo in panchina i bianconeri ci mettono trecentoquattro secondi a superare la tutt’altro che strenua resistenza del Bologna: colpo di tacco di Alvaro Morata per Dejan Kulusevski, assist per Adrien Rabiot fermato da Lukasz Skorupski sulla traversa e Federico Chiesa ribadisce in rete. Al 29′ discorso già chiuso, con Paulo Dybala che va via sulla destra e crossa per il colpo di testa di Morata da due passi. Proprio al 45′ Rabiot fa tris al termine di un’azione corale, rendendo la ripresa una passeggiata. C’è subito il quarto gol, dopo due minuti, con la doppietta di Morata grazie alla complicità di Skorupski, che fa una papera pesante. Rete prima annullata dall’assistente, ma il VAR vede come non è fuorigioco. Ininfluente l’1-4 a cinque minuti dalla fine di Riccardo Orsolini, un destro a giro che sbatte sul palo ed entra. A quel punto la Juventus già guardava cosa accadeva a Napoli, con l’1-1 che vale il sorpasso. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.