VIDEO – Bologna-Inter, l’ultimo precedente: Lukaku guida la rimonta

In attesa di Bologna-Inter di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio Renato Dall’Ara, terminato per 1-2 grazie alla doppietta di Romelu Lukaku in risposta al gol del vantaggio di Roberto Soriano (vedi qui gli altri precedenti della sfida).

RIMONTA NEL FINALE – Il 2 novembre 2019 allo stadio Renato Dall’Ara va in scena Bologna-Inter, l’ultimo precedente giocato in Emilia dalle due squadre. I nerazzurri, già in lotta Scudetto con la Juventus, affrontano la squadra allenata da Sinsa Mihajlovic, conquistando una vittoria in rimonta all’ultimo respiro, guidata da Romelu Lukaku. A passare in vantaggio sono i padroni di casa, che al 59′ trovano il gol grazie a una conclusione dalla distanza di Roberto Soriano, deviata da Stefan de Vrij. I nerazzurri non si abbattono e al 76′ arriva la gol del pareggio grazie a Lukaku che ribadisce in rete un pallone respinto da Skorupski. Quando tutto sembra avviarsi verso il pareggio, al 90′ Riccardo Orsolini commette un fallo da rigore su Lautaro Martinez. Sul dischetto si presenta il belga che, con grande freddezza, firma il gol che vale i tre punti in rimonta per la squadra di Antonio Conte. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani.