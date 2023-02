VIDEO – Bologna-Inter 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Inter, anticipo mattutino della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



UN ALTRO FALLIMENTO – Bologna-Inter 1-0 nell’anticipo mattutino della ventiquattresima giornata di Serie A. Settima sconfitta in questo campionato per l’Inter, che per l’ennesima volta fallisce la partita dopo un’ottima prestazione. Tutto quanto di buono visto col Porto svanisce al Dall’Ara, con la seconda sconfitta consecutiva col Bologna. Al 12′ tiro di Lewis Ferguson respinto da Matteo Darmian (anche col braccio, ma non punibile perché prima la prende di piede), l’azione prosegue e segna Musa Barrow. C’è però un fuorigioco attivo di Nicolas Dominguez, che ostacola la visuale ad André Onana: annullato dal VAR dopo tre minuti. Ottimo primo tempo dei rossoblù, con traversa per Roberto Soriano al 18′. Chi spreca è Lautaro Martinez, colpo di testa a lato su bel cross di Robin Gosens. L’Inter inizia meglio la ripresa e, su iniziativa di Gosens, Hakan Calhanoglu ha la palla buona ma calcia alto complice il terreno scivoloso. Entra Edin Dzeko per Romelu Lukaku, al 70′ può colpire ma Lukasz Skorupski si oppone. Su errore di Danilo D’Ambrosio seconda ripartenza in due minuti, filtrante di Jerdy Schouten per Riccardo Orsolini e sinistro vincente per l’1-0. È il gol che dà al Bologna i primi punti contro le formazioni che la precedono in classifica (è settimo). Inter agganciata dal Milan al secondo posto.

Video con gli highlights di Bologna-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.