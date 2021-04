VIDEO – Bologna-Inter 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Inter, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IL GRANDE ALLUNGO – Bologna-Inter 0-1 nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. L’Inter torna in campo dopo venti giorni di stop e riprende da dove aveva lasciato a Torino, ossia con una vittoria. Match che inizia col freno a mano tirato, poi si decide al 31′: cross di Alessandro Bastoni, colpo di testa di Romelu Lukaku che Federico Ravaglia manda sul palo ma il belga è il primo ad arrivare sulla ribattuta per insaccare. Nel recupero del primo tempo grossa chance per Roberto Soriano, che sugli sviluppi di un angolo conclude altissimo nell’area piccola. Ripresa con l’Inter che gestisce e il Bologna che non si rende mai realmente pericoloso. Il più vicino ad andare al gol è Lautaro Martinez, con un bel destro dal limite sul palo a Ravaglia battuto. Mihajlovic le prova tutte, persino con Musa Juwara a segno ai nerazzurri e alla prima presenza stagionale, ma stavolta la mossa non gli riesce. Inter a +8 sul Milan, con una partita in più, e a +12 sulla Juventus con lo stesso numero di gare giocate. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.